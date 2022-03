Ando Kiviberg: Ukraina ründamise taga on inimsusevastane ideoloogia

Tol päeval juhtus Lillekülla staadioni tribüünidel midagi tähelepanuväärset ja märgilist. Midagi erakordselt nahaalset ja provokatiivset, mis jäi paljudele eestlastele silma ja mällu. Vene fännisektoris rulliti mängu ajal lahti tohutu suur venekeelne loosung "Xозяева вернулись!" ("Peremehed on tagasi jõudnud!") ja et sõnumi sisu oleks siinsele auditooriumile arusaadav, võeti välja ka Eesti NSV lipud.

Me tahtsime seda pidada osa Vene fännide huligaansuseks (kus neid jalgpallihuligaane siis ei leiduks?), kuid meie sisejulgeolekuorganid tegid peagi kindlaks, et see provokatsioon oli Venemaa võimuladvikuga kooskõlastatud ja mõeldud esimese ähvardava sõnumina Eesti inimestele: me tuleme peagi ja lööme teil siin korra majja!