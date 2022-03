Viljandimaale lisandus 33 nakatunut

Viimase seitsme päeva jooksul on saja tuhande täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 83 vaktsineeritud inimest päevas ja saja tuhande vaktsineerimata inimese kohta keskmiselt 87 vaktsineerimata inimest päevas.

Kolmapäeva hommikul oli haiglas 322 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 148 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 86 ehk 58,1 protsenti on vaktsineerimata ja 62 ehk 41,9 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Intensiivravil on 13 ja juhitaval hingamisel kaheksa patsienti.