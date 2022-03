Raamatukogus hakati varjevõrke punuma

"Oleme esimesed punumisproovid ära teinud, aga need, kes tulevad punuma, peaksid ka kangast kaasa võtma," rääkis raamatukogu direktor Reet Lubi. "Meil on pooleli rohelistes toonides võrk, nii et praegu ootame eelkõige rohelisi ribasid."

"Jaana Ratas käis meil paari aasta eest Mulgi rahvarõivaste töötoas õpetamas, kuidas vaselisi teha. Nüüd on meie koostöö hoopis teistsugune," rääkis Reet Lubi ja lisas, et raamatukogu on inimestele abiks alati nii, nagu oskab ja saab. "Oleme kokkusaamise koht, jagame infot ja aitame inimesi nii internetiavarustes kui e-riigi teenustega hakkamasaamises. Praegu panustame Ukraina heaks nii, nagu oskame. Meil on vaba ruum, kuhu inimesed saavad tulla, et oma panus anda."