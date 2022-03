Kalle Gaston: kuidas mõtestada sõda?

Kirjutan neid ridu, kui see õudus on kestnud veidi enam kui kuu aega. Kui esimesel sõjanädalal keeldus mõistus toimuvat reaalsusena tunnistamast, siis nüüd olen ehmatusega avastanud, et hakkan mingis mõttes harjuma. Samas miski minus keeldub kategooriliselt uut normaalsust omaks võtmast. Võib-olla vihjab see asjaolule, et me pole loodud probleeme lahendama teisel osapoolel soolikaid välja lastes?

SUHTLEN paljude inimestega ja nii mõnedki ütlevad, et see sõda tundub neile uskumatu, sest käib XXI sajandil, teaduse ja tehnika arengu tipul ning me peaksime juba oskama konflikte tsiviliseeritult lahendada, eriti siin, Euroopas.