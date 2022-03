Kunstnik näitab lootusrikkust

Kunstnik mõtiskleb näitusel inimese ja aia suhte üle. "Minu jaoks on aed kohtumispaik, kuhu inimene kutsub kohale loodust ja püüab seal temaga eriilmelisi ja -sisulisi kokkuleppeid sõlmida," ütleb ta. "Eriti südantsoojendavad ja põnevad on vanad aiad või pargid, kus on vanu viljapuid, ähmaste piirjoontega endisi terrasse või lillepeenraid. Neid võin võrrelda ajalooliste päevinäinud kangastega, kus on alles jäänud vaid pleekimatud värvivarjundid, millega on kootud tähendusrikkaimad kujundid ning esteetiliselt hinnatavaimad mustrid. Pärandiks saadud aedades sirutuvad suurte puude oksad vastupidava lõimena, mille vahel põimub kõige eeterlikum kude – lindude laul. Sellises kohas tunnetad eelmiste põlvkondade hoolt ja headust ning aimad nende esteetilist meelt, proovid säilitada, mis alles, ja istutada oma maitserohelise ja lillede peenra, panna nad sobima sellesse voogavasse aegade- ja aiakangasse, mis hoiab tasakaalus ja annab lootust."