Eluruumide pakkumise üleskutse tõi mitukümmend abistajat

Umbes 30 inimest on pakkunud Viljandis tuba, korterit või lausa maja, kuhu saaks majutada Ukrainast saabunud põgenikke ja Põhja-Sakala vallas on tehtud kümmekond samalaadset pakkumist. Osa ruumidest on paraku sedavõrd halvas seisus, et sinna inimesi elama panna ei saa.