Brüsseli pissiva poisi riietavad mulkide asemel saarlased

Brüsseli purskkaevu "Manneken Pis" valmistas 1619. aastal Brüsseli skulptor Hieronimus Duquesnoy. Kuju on väidetavalt korduvalt varastatud. Praegu on linnaelanikele ja turistidele näha kuju 1965. aastal valmistatud koopia. Originaali hoitakse keskväljakuäärses Maison du Roi ehk Broodhuisi hoones.

Purskkaevu skulptuuri riietatakse paar korda nädalas, vahetades eri riikide ja rahvuste kostüüme vastavalt kavale, mis on välja pandud kuju kõrval. «Poisil on üle tuhande kostüümi, paljud neist on väljas püsinäitusel linnamuuseumis. Vanim väljapandud kostüüm on pärit XVII sajandist,» kirjutavad korraldajad. Lisaks rahvarõivastele on poisi kollektsioonis mitme ameti ja elukutse tööriietusi.