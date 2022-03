Torm tegi maakonnas pahandust

Laupäeval käisid päästjad Viljandimaal neljal väljakutsel kõrvaldamas murdunud ja teedele kukkunud puudest tingitud ohte. Samal päeval kell 10.19 tuli väljakutse, et Viljandi vallas Vardja külas suitseb elektriliinidele kukkunud puu. Olukorda hakkasid lahendama kohale saadetud elektrikud.

Laupäeva lõuna ajal pidid päästjad sõitma Viljandisse Maramaa puiestee ja Tallinna tänava ristmikule, kus puu ja selle kõrval oleva elektriliini küljes rippusid suured plekijupid. Need pärinesid üle tänava asuva vana puithoone katusest, mille torm oli lahti rebinud. Tuul oli katusetükid pillutanud üle kogu Tallinna tänava, kus tavapäraselt on üsna tihe liiklus. Pole teada, et katus oleks tabanud midagi peale puu ja elektriliini.