Üüriturg Viljandis. Pakkumisi vähe, soovijaid palju ning hinnad kõrged

28. märtsil oli kinnisvaraportaalis kv.ee kõige odavam korter Viljandis Kalevi tänaval pakutav ühetoaline. Igakuist üüri küsitakse selle 22-ruutmeetrise elamise eest 210 eurot. Tegelikult peitub kuulutuse taga kolm ühetoalist korterit, ühes on pesemisvõimalus jagatud ning see ongi 210-eurone. Ülejäänud korterites on omaette pesemisvõimalus ja nende eest küsitakse 230 ja 250 eurot kuus.