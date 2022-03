Raamatukogud näitavad oma pärleid

Viljandi linnaraamatukogu direktor Reet Lubi märkis, et raamatute väärtus on ajas muutunud. Tänapäeval on need sageli meelelahutuseks, kuid alati pole see nii olnud. Viljandi linnaraamatukogu kõige kaalukam teos on «Jumala Püha Sõna Suur Piibel», mil osaühisus Loodus andis välja eestikeelse piibli ilmumise 200. aastapäeva tähistamiseks 1940. aastal. Ümbertrükk tehti 1989. aastal Soomes Otava trükikojas.