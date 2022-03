Kui Tartus ja Tallinnas on olnud biojäätmete eraldi kogumine kohustuslik juba mõni aasta, siis Viljandis muutub see kohustuslikuks alles nüüd. Kogu muudatuse idee on linna keskkonnaspetsialisti sõnul keskkonnahoid ja suurem materjalide taaskasutus. Mida see toob aga kaasa tavakodanikule?