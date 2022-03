Meie hokitüdruk läheb eesmärgi nimel kas või läbi seina

Margareti ema Marit Neeringu jaoks on praegune olukord siiski mingil määral üllatav. «Emana ei ole ma osanud kunagi arvata, et minu laps osaleb ­MM-il, vahet ei ole, millisel alal,» ütleb ta ja lisab, et märkas tütre tõsisemaid mõtteid ja soove paari aasta eest. Ema sõnul on neiu olnud neli aastat jäähokiga seotud, aga see ei tähendanud, et ta kohe suurematele tegudele suundus. Esialgu oli kõik lihtsalt treeningu eesmärgil ning Margaretile meeldis olla jääl – see on ilmselt tema element.