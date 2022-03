Marek Nõmme ja tema abikaasa Evelin Lagle-Nõmme suur kirg on reisimine ning just selleks otstarbeks on nad paar viimast kuud pühendanud, et sisse seada juba teine matkabuss. Enam kui viis aastat niimoodi mööda maailma rännanud Nõmmede sõnutsi pakub see üsna mugavat vabadust.