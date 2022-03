Politsei- ja piirivalveameti juhtiv korrakaitseametnik Riita Proosa ütles, et tänavu jaanuarist kuni märtsi teise pooleni on relvaloa taotluste arv kerkinud 38 protsenti. Peaaegu 65 protsenti neist inimestest, kes on otsustanud esimest korda endale tulirelva soetada, tahab seda turvalisuse otstarbel ehk enda ja vara kaitseks.