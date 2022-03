Kadri Paas: kuidas võõrustada "vabastajate" eest põgenenuid?

Selle artikli ilmumise ajaks on Ukrainast surma eest põgenenud üle nelja miljoni inimese. Osa neist, umbes Saue valla jagu inimesi, on jõudnud ka Eestisse. Paljusid on Eestis oodanud sugulased ja sõbrad-tuttavad. Ent omajagu on ka pereinimesi, kelle üks või teine pool on juba varem Eestis töötanud. Surma jalust põgenenud perekonnad on Eestis taas kokku saanud. Hea uudis on see, et ligi 60 protsenti Eestisse jõudnud põgenikest on kõrgharidusega. Samuti on koos emadega Eestisse jõudnud tuhandeid lapsi.