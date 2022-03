Viljandi sai mitteametliku Ukraina tänava

Viljandi linnapea Madis Timpson kinnitas, et sildi ilmumise taga on kodanikaalgatus, millel linnavalitsusega seost pole. "Minu meelest näitab see väga hästi meie inimeste meelsust," lisas ta.

Linnapea sõnas, et sildi autoreid ta aimab, aga pole kindel, kas tema aimdus on õige, ja lisas, et ise oleks ta selle sildi ehk Vene tänavale kinnitanud.