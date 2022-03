Viljandi vald otsib Tarvastu ordulinnuse varemete konserveerijat

Tarvastu ordulinnuse varemete konserveerimisse on vald panustanud aastaid. Tööd tehakse Tarvastu ordulinnuse varemete ja mõisa kabeli konserveerimistööde tegevuskava järgi, mille koostas 2021. aastal osaühing Säästvad Ehituslahendused. Konserveerimistöid on toetanud muinsuskaitseamet. Käesoleva hankega planeeritud töid toetab maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede.

Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul on Tarvastu ordulinnuse roll meie maa ja rahva ajaloo seisukohalt oluline ning väga huvitav. "Hiljutised arheoloogilised väljakaevamised, mille käigus leiti palju põnevat ja uurimisväärset, teevad ordulinnusest põneva ajalugu tutvustava turismiobjekti. Heameel on tõdeda, et linnusemüüride konserveerimis- ja teetööde käigus teeme suure sammu edasi ajaloo tutvustamiseks ja säilitamiseks tulevastele põlvedele," lisas Karu.