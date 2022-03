Viljandi gümnasistidele rahatarkusest kõneldes joonistas Coop Panga juht Margus Rink kulude ja tulude kõvera ning märkis, et elu alguses ja lõpus on aeg, mil kulud ületavad tulud, see tähendab, et meeldiva vanaduspõlve tagamiseks tuleb tulusamal ajal raha kasvatada.

Foto: Elmo Riig