Aidake sõja eest põgenenud ukrainlastel kodu leida!

SELLE nädala alguseks oli Viljandi maakonda jõudnud üle 200 sõjapõgeniku, kellest sadakond ehk pooled on saabunud Viljandisse. Neist omakorda pooled on täiskasvanud naised ja pooled nendega koos reisivad lapsed, mõned neist alla aasta vanused. Enamikul Viljandisse tulijaist on selle linnaga mingi seos: kas töötab abikaasa kohalikus ettevõttes või siis elab siin kunagi reisil kohatud sõber või lihtsalt hea tuttav.