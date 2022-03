Vanade mobiilivõrkude sulgemine toob päevakorda VoLTE rändluse

Välismaa sidefirmad on 2G ja 3G ehk teise ning kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrke juba sulgenud, kuid rändlust pole see palju mõjutanud, sest piirkondades jagub veel teisi vanu võrke, mida sel juhul kõnesideks kasutada saab. Veebruaris aga sulges üks Ameerika Ühendriikide suuremaid mobiilsidefirmasid AT&T oma 3G võrgu ja viis aastat tagasi oli ta looja karja saatnud 2G võrgu, mis tähendab, et Eesti sidefirmade kliendid seda võrku tavakõnede tegemiseks enam kasutada ei saa. Ühendriikide teine suur firma T-Mobile on teatanud oma 3G ja 2G võrgu sulgemisest käesoleva aasta jooksul.