Viljandi linnameistriks valiti Marta Moorats

Uus linnameister on pärit Viljandist ning omandab doktorikraadi Eesti kunstiakadeemias kunsti ja disaini valdkonnas. Samal ajal on ta ka kunstiakadeemia aksessuaari- ja köitedisaini osakonna lektor.

«Kavas on parandamisteemalised loengud ja õpitoad, näiteks püksipõlvede parandamine, jalatsite taasloome, nõelumine ja paikamine, T-särkide taasloome, sokkide nõelumine ja Jaapanist pärit parandamistehnika kintsugi töötuba. Sügisel on plaanis korraldada parandamisnädal,» avas linnameister pressiteate vahendusel oma plaane.

«Selle tulemusena olen alustanud Eesti kunstiakadeemias doktoritöö kirjutamist teemal «Parandamine ja tekstiilide taasloome»,» kõneles ta. «Minu praktikapõhise uurimuse eesmärk on väärtustada juba olemasolevaid rõivaid ja seista vastu ühekordseks kasutamiseks mõeldud kiirmoele. Soovin, et inimesed ei näeks parandatud esemeid kui märki vaesusest, vaid hingelise rikkuse sümbolina.»

«Soovime, et viljandlased ja linna külalised saaksid pärandilinna tegevustest maksimaalselt osa, ja Marta Mooratsi väljapakutud programm just sellesse panustabki,» märkis ta. «Võib tunduda, et mitu teemat, millega Marta tegeleb, on justkui iseenesestmõistetavad, kuid paraku on parandamine oskus, mida peab inimestele uuesti õpetama hakkama.»