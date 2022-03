Põhja-Sakalas sel nädalal uut vallavanemat ei valita

Reedel teatas Põhja-Sakala vallavalitsus, et neli kuud apoliitilise juhina vallavanema ametit pidanud Jaak Raie lahkub märtsi lõpus ning asub Eesti ühe suurema riigiameti, haridus- ja noorteameti juhataja kohale. Nüüd on Põhja-Sakala koalitsiooni liikmetel vaja leida üksmeel, keda pakkuda uueks vallavanemaks.

Viieliikmelisele koalitsioonile on uue vallavanema kandidaadi valimine osutunud üsna kõvaks pähkliks, sest igal asjaosalisel on omad nõudmised. Valimisliidu Ühine Tee, Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), Isamaa ja Eesti 200 vahel sõlmitud koalitsioonilepingu kohaselt kuulub vallavanema koht Isamaale ja kaardid on selle esinumbri Lembit Kruuse käes. Esmaspäevasel koalitsiooninõukogu koosolekul anti talle nädal, et sobiv kandidaat lauale käia. See tähendab, et neljapäevasel volikogu istungil vallavanemat valima ei hakata.