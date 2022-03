Linn kutsub viljandlasi appi sõjapõgenikke pikaks ajaks majutama

"Seni on linna majutusabi vajanud umbes 20 protsenti põgenikest. Enamik on saanud ulu alla sugulaste ja tuttavate juures, aga elutingimused seal ei pruugi olla pikas plaanis sobilikud. Samuti pole ideaalne lahendus hotell, sest sellele on riik seadnud kindlad tähtajad ning hotellielul on omad piirangud. Näiteks meeldib ukrainlastele väga süüa teha, aga vähesed majutuskohad pakuvad sellist võimalust. Ikka tahaks ju oma tuba ja oma luba," selgitas Mändmaa.