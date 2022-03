Viljandi lubab sõjapõgenikud kultuuri ja huviharidusega tutvuma tasuta

Abilinnapea Kristjan Mändmaa sõnul tuleneb otsus Kondase keskuse ja veetorni kohta sellest, et sama võimaldavad kõik riigimuuseumid, riigi asutatud sihtasutuste muuseumid ning hulk munitsipaal- ja eramuuseume. "Üle 60 Eesti muuseumi ja sihtasutuse on otsustanud tagada sõjapõgenikele kodakondsust tõendava dokumendi alusel tasuta sissepääs. Sellest tuli ka meil mõte Viljandisse saabunud ukrainlastele tasuta muuseumikülastust pakkuda, et soodustada siin nende kohanemist."