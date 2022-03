Teadlaste hinnangul on haiguslaine hari möödas. Viljandimaale lisandus 80 nakatunut

Tartu ülikooli juhitava seireuuringu äsja lõppenud etapi tulemustest selgus, et koroonaviiruse levimus Eesti täisealise elanikkonna hulgas on jaanuariga võrreldes kolmekordistunud. Nakkus on laialdaselt levinud kõigis vanuserühmades, kuid teadlaste sõnul on haiguslaine tipp möödas. Koroonaviirusevastased antikehad on tekkinud ligi 90 protsendil täisealistest. Seejuures on antikehade levimus nii vanuseti kui ka sooti ühtlane. Küll aga võib märgata, et kui vaktsineeritutest olid antikehad peaaegu kõigil, siis läbipõdenutest 77 protsendil.