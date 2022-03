Urissaare kantrifestival avalikustas esimese osa tänavusest programmist

Festivali peakorraldaja Priit Oks ütles, et reedel tähistab pealaval oma poolesajandat sünnipäeva ansambel Kukerpillid ja õhtuse kontserdi annab koos valgusmänguga põlispuudel Mahavok. "Õhtu lõpetab Univere Laine, kes väidetavalt on suutnud Salooni lava temperatuuri kütta 42 kraadini," lausus ta.

Laupäevasest programmist on teada, et line-tantsu meistriklasse annab Kaie Seger, lavale astub bluegrass-bänd Robirohi ja õhtul hullutab rokkivate riffidega ansambel Kolumbus Kris.

​"Urissaare kantri" on perefestival, mille põhiolemuse määrab toimumiskoht. Pidu peetakse ajaloolisel Mulgimaal Urissaare talu hoovis. Pealava on ehitatud põlispuude alla, õhtul tantsitakse tihedalt kokkusurutult vanas küünis. Telkla on põllul, mida kolmest küljest piiravad veisekoplid. Sellest on tulnud ka Urissaare festivali turvaplaanis märge "Secured by bull" ehk pullidest turvatud.