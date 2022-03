Selgusid Maramaa matemaatikavõistluse parimad

Kolmes vanuserühmas oli 30 võistlejat: VII ja VIII klassist 11 õpilast, IX ja X klassist 10 õpilast ning XI ja XII klassist üheksa õpilast. Kõige nooremas vanuserühmas tuli võitjaks Artur Andreson ja teise koha pälvis Riin Põder. Mõlemad on Aivi Pendi õpilased Jakobsoni koolis. Kolmanda koha sai nende koolikaaslane Andre Ületoa, kelle õpetaja on Tiina Vilberg.

Keskmises vanuserühmas oli parim Saarepeedi kooli õpilane Hugo Soo, kelle õpetaja on Anne Sulger. Teine koht läks Viljandi gümnaasiumi õpilasele Mihkel Koitmäele. Tema õpetaja on Margit Nuija. Kolmanda koha sai Viljandi gümnaasiumi noor Karl Adler, kelle õpetaja on Merle Sukk.