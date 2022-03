Kaks meest panid Tusti külas putka põlema

Uustalu andis märku, et päästjad kustutasid tule, kohal olid vaid Viljandi komando jõud. "Leek oli suhteliselt kõrge, umbes nelja meetri kõrgusel ja see on ohtlik," rääkis ta. Valvepressiesindaja sõnul võeti süütamises kahtlustatavatelt isikutelt andmed ja teisipäeval tegeleb nendega päästeameti menetleja. Uustalu sõnul ei olnud kohapeal politseid. "Tulekahju kustutati ja hetkel piirduti sellega. Loodetavasti uuesti nad seda ei süüta." Viimase teeb ka keeruliseks fakt, et põlengust järele jäänud materjal on sedavõrd märg.