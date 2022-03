«On normaalne, et mängudes on tõusud ja mõõnad. Saime väga hästi hakkama Bilykiga (Nikola Bilyk – toimetus), kuniks austerlased 6-6 mängisid, lisapalluri toomisega said nad initsiatiivi. Rünnakul peame olema efektiivsemad, sealhulgas karistusvisetel,» kommenteeris koondise peatreener Tomas Sivertsson. «Suures pildis olen rahul, aga pisiasjad jäävad kripeldama. Me teeme koondisega tööd, et selliseid mänge võita, ja usun, et tegime kahe Austria-mänguga jälle sammu edasi. Sügisel algab meie jaoks väga tähtis EM-i valiksari ja selle suunas võime optimistlikult vaadata.»