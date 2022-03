«Arst» on briti draamakirjaniku ja lavastaja Robert Icke’i 2019. aastal kirjutatud tänapäevane adaptatsioon austria päritolu Arthur Schnitzleri 1912. aastal ilmunud ja tähelepanuväärseks kujunenud näidendist «Professor Bernhardi», mida on oluliseks peetud meditsiini- ja religiooni- ning nende mõlemaga seotud identiteediteema käsitlemise tõttu. Nimelt vaatleb Schnitzler judaismi, mis pakkus näidendi ilmumisajal rohkesti kõneainet. Ei saa unustada asjaolu, et autor isegi tunnistas juudi usku ja temalgi oli arstidiplom. Seega oli Schnitzler nendel teemadel sõnavõtmiseks piisavalt kompetentne.