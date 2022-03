Põhja-Sakala koalitsioon asub vallavanema kandidaati valima

Reedel teatas Põhja-Sakala vallavalitsus, et neli kuud apoliitilise juhina vallavanema ametit pidanud Jaak Raie lahkub märtsi lõpus ning asub Eesti ühe suurema, aga ka noorima riigiameti, haridus- ja noorteameti juhataja kohale. Nüüd on Põhja-Sakala koalitsiooni liikmetel vaja leida üksmeel, keda pakkuda volikogu istungil uueks vallavanemaks.

Vald andis teada, et Jaak Raie ametist vabastamine on kavandatud vallavolikogu 24. märtsi istungile. Valimisliidu Ühine Tee, Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Isamaa ja Eesti 200 vahel sõlmitud koalitsioonilepingu kohaselt kuulub vallavanema koht Isamaale ja koalitsiooni esimene plaan on samal istungil uus vallavanem ära valida.