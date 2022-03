Surmava marutaudi vastane vaktsineerimine on taas kohustuslik

Viljandi Männimäe loomakliiniku veterinaar Helen Valk ütles, et tegelikult on marutaudivastane vaktsineerimine olnud kohustuslik juba üle paarikümne aasta, et aga möödunud aasta lõpus marutaudi tõrje eeskiri aegus, siis nüüd see kohustus taaskehtestati.