Nädalavahetusel võis märgata, et populaarses jalutuskohas Viljandi järve rannas on rotundile viiv sild jää tõttu kannatada saanud. Linnavalitsuse taristu- ja heakorrateenistuse juht Claid Ježov nentis, et jääkahju on tõesti tekkinud. Tema sõnul piirasid Viljandi Linnahoolduse töömehed esmaspäeva hommikul silla aedadega, et keegi sinna peale ei läheks. "Panen inimestele südamele, et uudistama võite minna, aga jälgige distantsilt, sest olukord pole ohutu," ütles ta.