Täna pärastlõunal algas ametlikult kevad

Kevadine pööripäev on päev, mil päev ja öö on sama pikad – 12 tundi. Päike asub seniidis ekvaatori kohal ning tõuseb täpselt idast ja loojub täpselt läände.

Põhjapoolkeral on läheb päev pikemaks kuni suvise pööripäevani ehk suvise päikeseseisakuni, mis on 20. või 21. juunil. Põhjapoolkeral on siis aasta pikim päev ja lühim öö, aga lõunapoolkeral on taas vastupidi: pikim öö ja lühim päev.