Ajutise kaitse taotlemise järjekorras on tuhandeid põgenikke, vabu aegu tuleb kaua oodata

Laupäeval ja pühapäeval on teenindussaalid politsei- ja piirivalveameti kinnitusel avatud üksnes sõjapõgenikele ja enne minekut on tarvis aeg broneerida. Ooteaeg elavas järjekorras on ameti sõnutsi pikk ning ilma broneeringuta kohale tulnud inimesi õnnestub teenindada ainult mõni üksik. Lisaks pikendatakse teenindussaalide lahtiolekuaegu ning ka õhtused ajad on mõeldud üksnes Ukraina põgenike aitamiseks.

Ehkki broneeringuid tuleb üsna kaua oodata, vabu aegu siiski leidub. Laupäeva pärastlõunal oli esimene vaba aeg Tartu teenindussaali 29. aprillil. Pärnus asuvasse teenindussaali saab ajutist kaitset taotlema minna alles 23. mail. Jõhvi ja Narva teenindussaali pääseb kõige varem 20. aprillil. Rakvere teenindussaali oli laupäeva pärastlõunal üks vaba aeg 24. märtsiks ning järgmine 26. aprillil.

Tallinnas on kaks teenindussaali ning neist Pinna tänava omasse oli laupäeval esimene vaba aeg 25. maiks ja Tammsaare tänava omasse 16. maiks.

Aastase kehtivusega ajutine elamisluba on sõjapõgenikele vajalik, et nad saaksid võimalikult kiirelt tööle asuda ning lapsed lasteaeda ja kooli saata. Taotluste järjekord ulatub politsei- ja piirivalveameti kinnitusel laupäevase seisuga nende broneeringusüsteemis juba üle viie tuhande, mistõttu on vajalik teenindussaalid lahti hoida ka nädalavahetusel ning õhtustel aegadel.

Politsei- ja piirivalveamet palub meeles pidada, et selleks, et teeninduste võimekus tööpäevadel ja Eesti kodanikele pakutavad teenused ei kannataks, on nädalavahetustel teeninduslettide taga väga palju töötajaid, kes iga päev seda tööd ei tee. "Loomulikult pole nad uues rollis kohe alguses sama kiired ja osavad kui meie tavapärased klienditeenindajad, aga nad on suure südamega inimesed ja õpivad kiiresti," kirjutab amet oma ühismeediakanalites.