Suurõppus Ugalas. Enam kui sada politseinikku, päästjat ja meedikut harjutasid pantvangide päästmist

Stsenaariumi järgi õhkasid pantvangistajad kohe esimeses reas lõhkeseadeldise, milles said inimesed viga. Kõlasid lasud ning käivitus tuletõrjealarm. Kohaletulnud päästjad jooksid otse lõksu ning vähemalt üks päästja võeti samuti pantvangi.

Inimesed, kes olid tulnud teatrisse õppusest teadmata, mängisid õppuse hindajate meelest kenasti kaasa ning talusid ka valjusid pauke, mida saalis tehti. 15 minutit hiljem lubati need inimesed majast välja ning evakueeriti gümnaasiumi. Koju pääsesid nad 30-40 minutit hiljem kui ehk algselt oli planeeritud. Need, kes osalesid õppusel teadlikult said teatrimajast välja alles pärast kella kaht.