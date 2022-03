Bussifirma võistlus tõi libedarajale endise Võhma abilinnapea

Kaheksa Lux Expressi bussijuhti võrdlesid neljapäeval võimeid Vana-Võidu libedasõidurajal, selgitades finaalvõistlusel endi seast parima. Varasem Võhma abilinnapea, nüüd sohvriametit pidav Aare Järvik ütles, et see rada on hea ning annab võimaluse oma kogemused proovile panna.