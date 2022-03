Kodukohvikus töötav Kätlin Jürine ütles, et seal on pidevalt rahvast olnud.

Selle nädala teisipäevast leevenesid toidukohtade koroonapiirangud ning enam ei pea kohvikusse sisenedes ja lauda istudes näitama koroonapassi. Osa Viljandimaa kohvikute juhatajate sõnul on rahvast pisut rohkem liikvel, osa arvab aga, et piirangute äravõtmisest olulisem mõjutaja on kevade tulek.