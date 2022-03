Just Toomas Aavasalule tuleb tänusõnad öelda selle eest, et hääbumisohus väiksest Tääksi külast Põhja-Sakala vallas on saanud spordiinimeste seas atraktiivne paik. Tema algatusel valmis sealsetele maalilistele nõlvadele valgustatud suusarada. Veel suurejoonelisem on aga see, et ta ehitas valmis Tääksi suusakeskuse teenindusmaja koos seinatennisesaaliga, milles käivad mängimas Eesti tipud. Samasugusel tasemel saalid võib Eestis üles lugeda kahe käe sõrmedel ja teised asuvad uhkete spordikomplekside juures. Tääksisse kerkisid Aavasalu eestvedamisel ka puhkemaja ning kunagise koolimaja ruumidesse õpilaskodu, kus on leidnud majutust kohaliku spordiakadeemia õppurid. Asjaolu, et Suure-Jaani gümnaasiumi osana tegutseb Tääksi spordiakadeemia, on samuti paljuski Aavasalu teene.