Vallavanem läheb haridus- ja noorteametit juhtima

Põhja-Sakala valla kommunikatsioonispetsialisti Kati-Kristella Kivisilla teatel on Jaak Raie esitanud volikogu esimehele lahkumisavalduse. Vallavanema vabastamine on kavandatud 24. märtsil peetavale vallavolikogu istungile.

"Jaak Raie tegi nelja kuu jooksul vallavanemana väga suure töö ära," ütles volikogu esimees Priit Toobal pressiteate vahendusel. "Valla eelarve on uutel, selgetel ja korrastatud alustel, kinnitatud on vallavalitsuse struktuur, mis on loogiline ja arusaadav nii vallarahvale kui ka allasutustele. Lõpusirgel on valla spordielu korraldamine, allasutuste konsolideerimine ja muu selline."

Toobal lisas, et peab Raiest väga lugu ning tal on siiralt kahju, et ta sellelt ametikohalt lahkub. "Teiselt poolt on hea meelt, et haridus- ja teadusministeerium Jaaku samuti hindab ja teda olulisele ametikohale valis," lisas Toobal.