Holstre-Pollis tulevad Viljandimaa legendaarse suusatreeneri auks mälestusvõistlused

Pühapäeval sõidetakse koos 18. Heino Bergmani mälestusvõistlustega Viljandimaa murdmaasuusatamise meistrivõistlused. Võistluse korraldaja Kaupo Tammemäe, kes on legendaarse suusatreeneri lapselaps, ütles, et rajaolud on väga head, ning kutsus suusasõpru rajale. Foto on tehtud 2018. aastal peetud Heino Bergmani mälestusvõistlustelt.

Foto: Elmo Riig