Kelmid püüavad ohvreid võltsitud pakiteadetega

Viimastel päevadel on politseile laekunud mitu teadet õngitsussõnumist, kus potentsiaalsele ohvrile antakse teada, et tema pakk ootab kohaletoimetamist, ja teatele on lisatud veebilehe link. Sellele klõpsates avaneb justkui kullerfirma DHL internetikeskkond, kuid see on pettus ning kui inimene sinna oma andmed sisestab, tehakse tema pangakontol soovimatuid tehinguid.

Teine petuskeem on internetis levivad libaloosimised. Veebikeskkonnas saabub e-kiri, et kirja saaja oleks justkui võitnud auhinna ning selle lunastamiseks peab ta täitma ankeedi, sisestades sinna oma isiklikud andmed. Pärast juhendi järgimist avastavad inimesed, et nende pangakontolt on omavoliliselt tehtud makseid võõrale arvelduskontole.

Politsei teatel on telefoni ja interneti teel toime pandad kelmused sagenenud ning skeeme, kuidas ohvritelt raha kätte saada, on mitu. "Kelmid helistavad, saadavad e-kirju ning proovivad inimestega kontakti saada sotsiaalmeedia kaudu," ütles veebipolitseinik Elerin Tetsmann. "Palume selliste sõnumite saamise korral suhtlemine kohe lõpetada!"

Kui sõnumi saaja on siiski lingi avanud, oma pangakaardi andmed sisestanud ning kahju on tekkinud, tuleks juhtunust võimalikult kiiresti teavitada oma kodupanka ja politseid. Pangaülekannete ja krediitkaardi tehingute puhul on kiire teavitamise puhul lootust, et tehingut ei jõuta lõpuni viia ja pank peatab tehingu või väljamakse.