Viljandi linnavalitsuse hoonete uksed on esmaspäevast taas avatud

Koroonaviiruse leviku riski tõttu on need olnud pikemat aega suletud, kuid kui tulek oli varem kokku lepitud, võeti elanikke vastu kõikide teenuste osutamiseks.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul tuleneb otsus sissepääs linnavalitsuse hoonetesse taas avada valitsuse otsusest leevendada koroonapiiranguid. "Ajal, mil linnavalitsuse hooned suletud on olnud, pole ükski teenus osutamata jäänud. Et valitsus on piiranguid leevendanud, otsustasime ka linnavalitsuse hoonete uksed linlastele avada," ütles Timpson.