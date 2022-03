«Meil on väga head lumeolud. Kelgumägi on küll ära läinud päikesepaistega – sinna sai natuke vähem lund tehtud –, aga slaalomimägi on korraliku lume all. Freesisime veel selle ära ka, siis ta peab kauem vastu,» rääkis Huntaugu mäel tegutseva Viljandi lumepargi juhataja Mart Kaas. «Näha on, et kui päike paistab ja ümberringi lumi sulab, siis hakkavad inimesed ümber järve terviserajal pigem järvejooksuks valmistuma, aga mäel nauditakse ikka. Selle kuu lõpuni hoiame kindlasti selle lahti. Ja siis vaatame, kuidas inimesi käib.»