Viljandi linnavalitsus andis teada, et see on tavapärane kevadine hooldustöö. «Kõik puud vajavad hooldamist, ka need kesklinnas kasvavad pärnad, mis 2004. aastal tulbastati ehk mille latvu ja põhioksi eemaldati,» selgitas haljastuse ja heakorra spetsialist Age Alas. «Seda tehti, et puude võra vähendada ning takistada hakkide parvlemist ja sealsete kõnniteede reostamist.»