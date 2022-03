Riia maanteel on linnal kaks kahetoalist korterit. Kolmapäeva pärastlõunal askeldasid seal ehitusmehed ja õhtul toodi sinna veel hulgaliselt mööblit juurde, nii et uueks nädalaks on need sõjapõgenike sissekolimiseks valmis.

Foto: Elmo Riig