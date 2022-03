Postside Ukrainaga toimib hea õnne põhimõttel

Omniva rahvusvahelise paki- ja kirjateenuse juht Marita Mägi ütles, et Omniva teeb koostööd Ukraina Postiga universaalse postiteenuse ehk posti ja pakkide saatmiseks Ukrainasse.

«Postivahetus Ukraina Postiga on praegu kaootiline ja mõjutatud sõjast Ukraina territooriumil,» tõdes ta. «Omniva toimetab postipakid Ukraina-Poola piirile, sinna tuleb Ukraina Post saadetistele järele ning transpordib pakid Ukrainas avatud postiasutustesse. Täpse info, missugused postiasutused on Ukrainas parasjagu avatud, leiab Omniva kodulehelt.»

Uus teenus võimaldab eraisikutel Mägi sõnul saata Ukraina konkreetsele adressaadile tasuta humanitaarabipaki. See teenus on mõeldud näiteks sugulastele, tuttavatele ning sõpradele ravimite, rõivaste ja toiduainete edastamiseks. Saatmiseks tuleb pöörduda Omniva postkontorisse, et vormistada pakikaart ja tollivorm. Saadetise maksimaalne kaal ning mõõtmed peavad vastama maksipaki tingimustele ehk pakk tohib kaaluda kuni 30 kilogrammi. Saata ei tohi kiiresti riknevaid toiduaineid, kergesti purunevaid asju, alkoholi ja relvi.