Pension kerkib aprillis 7,9 protsenti

Keskmine 44-aastase staažiga vanaduspension suureneb 552,37 eurolt pärast indekseerimist 595,35 euroni ehk 42,98 euro võrra. Indekseerimise eeldatav maksumus on 122,5 miljonit eurot ja see puudutab ligi 324 000 pensionäri.

Lisaks pensionile arvutatakse ümber töövõimetoetuse päevamäär. 1. aprillist on see 16,33 eurot ja osalise töövõimetoetuse suurus on 57 protsenti kehtivast päevamäärast, keskmiselt 279,24 eurot kuus, ning puuduva töövõime korral 100 protsenti kehtivast päevamäärast, keskmiselt 489,90 eurot kuus.