Opositsioon seab riigikogu esimehe kandidaadiks Helir-Valdor Seedri

Seedri sõnul on oluline, et erakonnad suudaksid keerulises julgeolekuolukorras koostööd teha. "Venemaa sõjategevus Ukrainas ning pingeline julgeolekuolukord tähendavad seda, et kõik riigikogu erakonnad peavad koostööd tegema. Selleks on vaja hoida dialoogi opositsiooni ja koalitsioonierakondade vahel," rääkis ta.

Seedri sõnul tähendab see ka demokraatlikku istungi juhatamist ja erinevaid koostöövorme erakondade vahel. "Täna õhtul on Isamaa algatusel erakondade esimeeste kohtumine, et arutada sõjapõgenikega seonduvaid väljakutseid. Riigikogu roll ühiskonnaelu korraldamises peab olema senisest suurem, sest kriisi tingimuses vajavad otsused laiapindset toetust," rääkis Seeder.

Aasta tagasi toetasid sotsiaaldemokraadid esimehe valimistel Jüri Ratast.

"Ei maksa unustada, et Ratase on Keskerakonna esimees, kellel võttis väga kaua aega Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostöölepingu lõpetamine," ütles sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets erakonna otsust põhjendades. "Sellega viivitati isegi pärast kallaletungi Ukrainale. Ja kahetsusväärselt on nii Keskerakond kui ka keskfraktsioon Venemaa agressiooni küsimuses lõhki. Ratas pole nii põhimõttelises küsimuses suutnud hoida oma erakonda ühtsena."

Sotsiaaldedmokraadid heidavad Jüri Ratasele ette ka seda, et pole seisnud selle eest, et lõpuks tõuseksid palgad riigikogu kantseleis. "Riigikogu ametnike palgad on olnud aastaid külmutatud olekus. See on toonud kaasa heade inimeste lahkumise ja selle tõttu hakkab kannatama ka seadusloome kvaliteet," lausus Läänemets.

Riigikogu juhatuse volitused kestavad ühe aasta ja riigikogu liikmed valivad uue juhatuse igal kevadel.