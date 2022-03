Müügiks mõeldud korterid jäävad ootama sõjapõgenikke

Praegu pole poliitikud jõudnud veel arusaamale, kas saata müügieelnõud kõigest hoolimata volikokku ja kui on tehtud vajalikud otsused, panna müügiprotsess teadmata ajaks seisma või võtta müügiplaan täies mahus tagasi. «Kindel on see, et enne, kui Ukraina sõjapõgenike probleem pole lahendust saanud, me kortereid müüma ei hakka,» lausus Märtin.